Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medyada kendisini otoriter bir figür olarak gösteren ve diktatörlere benzeten paylaşımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

France Football'a konuşan Fransız yıldız, söz konusu paylaşımların kendisinin her konuda karar verdiği ve otoriter davrandığı yönündeki algıyı tiye almak amacıyla hazırlandığının farkında olduğunu ancak bazı benzetmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Kylian Mbappe'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bunun komik olan bir tarafı var çünkü bazı insanların bunu iyi niyetli ve eğlence amaçlı yaptığını hissediyorsunuz.

'BU TÜR İNSANLARIN TARİHTE YOL AÇTIĞI ZARARLARI BİLİYORUZ'

Bir de biraz daha az komik olan tarafı var. Çünkü bu tür insanların tarihte yol açtığı zararları biliyoruz. İnsanları öldüren veya milyonlarca ve milyonlarca insanı mutsuz eden kişilerle kıyaslanmak... Hayatımda böyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum.

Dolayısıyla burada farklı şeylerin bir karışımı var. Bir yandan bunun hafif bir şekilde yapıldığını ve o kadar ileri gitmediğini biliyorum ancak bu bazen insanların siyasi ve insani bilinç eksikliğini gösteriyor.