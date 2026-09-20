Dünyaya baktığımda uzun zamandır aynı soruyu soruyorum:

Neden mazlumların sesi, zulmü en fazla yaşamış coğrafyalardan yükselmiyor?

Savaşları, işgalleri, darbeleri, sürgünleri, parçalanmış ülkeleri ve milyonlarca insanın yurdundan koparılmasını gördük.

Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Filistin’e bunun en ağır bedellerinden birini İslam coğrafyası ödedi. Türk dünyasının tarihi de işgallerle, sürgünlerle ve baskılarla dolu.

Öyleyse mazlumu bizden daha iyi kim anlayabilir?

Ama önce mazlumu doğru tarif etmeliyiz.

Mazlum sadece bizim dinimizden, milletimizden veya siyasi görüşümüzden olan değildir.

Bombanın altındaki Filistinli çocuk da, evini kaybeden Ukraynalı sivil de, savaşın ortasındaki İranlı, Suriyeli, Yemenli de, Doğu Türkistan’da temel haklarının ihlal edildiğini söyleyen Uygur Türkü de mazlumdur.

Mazlumun kimliği sorulmaz.

Zalim de yalnızca başka ülkeyi işgal eden değildir. Kendi halkını ezen, hukuku güçlünün sopasına dönüştüren, ülkesinin zenginlikleri içinde insanlarını yoksulluğa mahkûm eden de zalim olabilir.

Bu yüzden Amerika’ya karşı çıkmak tek başına mazlumdan yana olmak değildir. Batı’ya meydan okumak da kimseyi adaletin temsilcisi yapmaz.

Ölçü şudur:

Güç elinizdeyken güçsüze nasıl davranıyorsunuz?

Erdoğan’ın çıkışları neden umut vermişti?

Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Filistin konusunda uluslararası kürsülerden yaptığı sert çıkışlar İslam dünyasında karşılık buldu.

Çünkü insanlar, “Birileri güçlülerin karşısına çıkıyor ve mazlum adına konuşuyor” diye umutlandı.

Ancak mazlumun sesi olmak sadece kürsüde yüksek sesle konuşmak değildir. Sözü diplomasiyle, ekonomik güçle ve gerektiğinde bedel ödemeyi göze alan politikalarla desteklemek gerekir.

Bugün ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız.

Yıllarca İsrail’e destek vermekle eleştirdiğimiz Batı ülkelerinin bir bölümünde İsrail politikalarına karşı yaptırımlar, ticari kısıtlamalar ve özellikle yasa dışı yerleşimlerle ticaretin sınırlandırılması daha açık biçimde gündeme geliyor.

İspanya’nın tavrı ortada. İngiltere, Fransa, Kanada ve başka ülkelerde de çeşitli yaptırım ve kısıtlama adımları tartışılıyor veya uygulanıyor.

Peki İslam dünyası nerede?

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı nerede?

Petrolü, doğalgazı, sermayesi ve yüz milyonlarca nüfusu bulunan ülkeler neden ortak ve sonuç doğurabilecek bir irade ortaya koyamıyor?

Filistin için ağlamak başka, Filistin için bedel ödemek başka.

Türkiye, İsrail’le doğrudan ticareti 2 Mayıs 2024’ten itibaren tamamen durdurduğunu resmen açıklıyor. Buna karşılık ticaretin farklı yollar üzerinden devam ettiği iddiaları kamuoyunda tartışılıyor; hükümet ise bunları reddediyor.

Gerçek neyse açıkça ortaya konmalıdır.

Çünkü mazlum konusunda şeffaflık da vicdanın parçasıdır.

Tam bu tartışmalar sürerken İsrail, Ankara’ya yeni bir diplomatik temsilci gönderdi.

Joel Lion, büyükelçi olarak Cumhurbaşkanı’na değil, maslahatgüzar sıfatıyla Dışişleri Bakanlığına güven mektubunu sundu.

Bu önemli bir diplomatik gelişmedir.

Peki iktidara yakın gazetelerde ve televizyonlarda gerektiği kadar konuşuldu mu?

Bir taraftan İsrail’e karşı en ağır sözleri söyleyip diğer taraftan diplomatik ilişkilerdeki gelişmeleri kamuoyundan uzak tutamazsınız.

Gazetecilik, iktidarın hoşuna giden haberi büyütüp hoşuna gitmeyeni küçültme mesleği değildir.

Papa konuşuyor, Sánchez konuşuyor; biz ne yapıyoruz?

Bugün Papa XIV. Leo Filistinli siviller için ses yükseltiyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez İsrail hükümetinin politikalarına karşı Avrupa’nın en açık tavırlarından birini ortaya koyuyor.

İslam dünyasının insanları ise haklı olarak soruyor:

Bizim sesimiz nerede?

Milyarlarca Müslüman neden ortak bir vicdanı siyasi ve ekonomik güce dönüştüremiyor?

İran’ın Amerika’ya meydan okumasının bazı toplumlarda karşılık bulmasının nedenlerinden biri de budur.

Ancak burada da ölçüyü kaybetmemeliyiz:

Amerika’ya direnmek başka, mazlumun sesi olmak başka.

Bir devlet dış müdahaleye karşı egemenliğini savunurken kendi halkına karşı adaletsiz davranıyorsa burada bir çelişki vardır.

Aynı teraziyi Amerika’ya da İran’a da İsrail’e de Rusya’ya da Türkiye’ye de koyabiliyorsak adaletten söz edebiliriz.

Aksi hâlde adalet aramıyor, yalnızca taraf seçiyoruz demektir.

Mazlumun kimliği olmaz

Dünyanın yeni bir süper kahramana veya imparatora ihtiyacı yok.

Dünyanın güçlünün karşısında doğruyu söyleyebilecek bir vicdana ihtiyacı var.

Ben isterdim ki bu ses Türk dünyasından yükselsin.

İslam dünyasından yükselsin.

Çünkü sömürülmeyi, işgali, savaşı, göçü, yoksulluğu biz biliyoruz.

O hâlde bütün bunları yaşamış toplumların dünyaya söylemesi gereken söz çok açık olmalıdır:

“Mazlumun kimliğini sormayacağız, zalimin de kimliğine bakmayacağız.”

Filistinli zulme uğradığında konuşacağız.

Türk zulme uğradığında konuşacağız.

Arap, Kürt, Ukraynalı, Afrikalı, İranlı zulme uğradığında da konuşacağız.

Çünkü adalet sadece bize lazım olduğunda hatırlanacak bir kavram değildir.

Türk ve İslam dünyasının bugün kendisine sorması gereken soru şudur:

Mazlumların sesini başkalarının yükseltmesini beklemek yerine, neden o ses biz olmayalım?

Çünkü büyük milletleri kürsülerde söyledikleri büyük sözler değil, güç ellerindeyken mazlum için ne yaptıkları belirler.