Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların ne zaman atılacağına dair tartışmaları sürerken PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG-PYD'nin ele başı Mazlum Abdi'den küstahça bir çıkış geldi. Abdi, Al-Monitor’den Amberin Zaman’a yaptığı açıklamada, "Türk devleti yıllarca provokasyon olmaksızın bize saldırdı." dedi. Abdi bu ifadesiyle Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarını hedef aldı.

Abdi, SDG'nin feshedilmediğini de belirerek, "Entegrasyon süreci tamamlanana kadar SDG varlığını sürdürecek" şeklinde konuştu.

Abdi'nin açıklamalarda dikkat çeken bir diğer nokta ise Ankara'ya yapacağı ziyaret ve Öcalan ile görüşmesine yönelik ifadeleri oldu. Abdi, "Yakın zamanda verdiğiniz bir röportajda Ankara’ya gitmeyi düşünüp düşünmediğiniz sorulduğunda 'Neden olmasın?' dediniz. Türk hükümetinden resmi bir davet aldınız mı?" sorusunu "Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz" diye yanıtladı.

Abdi'nin Öcalan'a ilişkin ifadeleri şöyle:

-Türkiye ziyaretiniz kesinleşirse Abdullah Öcalan ile de görüşme gündemde olabilir mi?

Evet, olabilir.

-Öcalan ile en son ne zaman konuştunuz?

Onunla telefonda konuşmadım.

-Hiç yazışmadınız mı? Kendisinin size yazılı mesajlar gönderdiği geniş çevrelerde haber oldu.

Mektuplar aldık. Sonuncusu Ocak’taki savaştan önceydi.