Suriye'de SDG ile Şam güçleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Ahmed Şara ve Mazlum Abdi başkent Şam'da bir araya geldi.

Terör örgütü PYD'den yapılan açıklamada görüşmenin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

"GÖRÜŞME OLUMSUZ SONUÇLANDI"

Rudaw'da yer alan habere göre, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, "Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

SDG ile Şam yönetimi arasında haftalarca süren çatışmaların ardından, 18 Ocak Pazar günü taraflar ateşkes anlaşması imzaladı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın duyurduğu 14 maddelik anlaşma ile Fırat Nehri'nin doğusunda SDG kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devredileceği açıklandı.