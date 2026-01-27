Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında yürütülen müzakereler kapsamında tarafların Şam'da bir araya geldiği ve anlaşmanın imzalandığı öğrenildi.

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Karar gazetesinde yer alan habere göre, Abdi'nin başkanlık ettiği heyette Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed'in de yer aldığı öğrenildi.

Bu ziyaretin, Suriye sahasındaki askeri hareketliliği kalıcı olarak durdurma ve idari/askeri entegrasyon süreçlerini netleştirme amacı taşıdığı öğrenildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye hükümeti ile SDG arasında gerçekleştirilen ikinci görüşmede bir çerçeve anlaşmasına varıldı. Varılan bu uzlaşının, askeri operasyonlar ile güvenlik konuları üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Anlaşmanın çerçevesinde şunlar yer alıyor:

Birkaç saat içinde Genel Güvenlik güçleri Hasakah ve Kamışlı şehirlerine girecek ve Suriye hükümeti Semalka ve Nusaybin sınır geçişleri, Rmeilan'daki petrol kuyuları ve kalan bölgeler de dahil olmak üzere sınır geçişlerinin kontrolünü ele alacak.

Savunma Bakanlığı'ndan tüm muharebe operasyonlarının durdurulması yönünde bir emir var.

SDG milisleri, anlaşmanın 48 saat sonra uygulanması ve ilk etapta Amuda, Darbasiyah ve Malkiya'daki ağırlıklı olarak Kürt bölgelerine çekilme konusunda ön mutabakata vardılar.

Ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgelere SDG güçlerinden oluşacak polis, güvenlik güçleri ve devlet kurumu yetkilileri konuşlandırılacak.

Suriye ordusu Kürtlerin yaşadığı bölgelere girmeyecek.

18 Ocak anlaşmasına göre SDG’nin orduya entegre edilmesi çalışmalarının devam edecek.

Haseke'ye SDG'nin vereceği bir isim vali tayin edilecek.

Savunma Bakanı'na SDG'nin vereceği bir ismin yardımcı atanması konularında mutabakat sağlandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri şehirler ve hayati öneme sahip bölgelere (sınırlar ve petrol tesisleri) konuşlandırılacak.

Tüm çatışma hatlarında tüm askeri operasyonlar durdurulacak.

Anlaşmanın uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacak.

ATEŞKESE EK SÜRE TANINMIŞTI

SDG ile Suriye Arap Ordusu arasında ilan edilen ve ilk etapta 4 gün olarak duyurulan ateşkes, 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 itibarıyla sona ermişti. Ancak aynı gün Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ateşkes süresinin 8 Şubat’a kadar uzatıldığı ve böylece 15 günlük ek bir süre tanındığı bildirilmişti.