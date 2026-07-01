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Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Girondins de Bordeaux, mali kriz nedeniyle tarihinin en sancılı süreçlerinden birini yaşıyor.

19 resmi kupa kazanan, 6 kez Fransa şampiyonu olan Bordeaux mali kriz nedeniyle amatör liglere düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Fransa'da kulüplerin mali denetiminden sorumlu DNCG, gerekli finansal kaynağı sağlayamayan Bordeaux'nun tüm ulusal müsabakalardan men edilmesine karar verdi.

9 MİLYON EURO BULUNAMADI

Fransız basınından L'Equipe, Bordeaux'nun, geçen sezon bütçesini dengelemek ve yeni sezon finansmanını güvence altına almak için yaklaşık 9 milyon euro kaynak sağlaması gerektiğini ancak beklenen ödeme yapılmayınca hakkında ulusal müsabakalardan men kararı verildiğini aktardı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Bordeaux yönetimi karara itiraz ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, itiraz sürecinin 2026-2027 sezonu için gerekli finansmanın tamamlanmasına ve güncel bilgilerin komiteye sunulmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Kararın onaylanması halinde Bordeaux, son iki yıldır mücadele ettiği National 2'den de düşerek Fransız futbolunun altıncı kademesi olan Regional 1'de yeniden başlamak zorunda kalabilir.