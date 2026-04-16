Mardin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mazıdağı’nda dikkat çeken bir operasyona imza attı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığının ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu, 14 Nisan 2026’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan şahıslara büyük darbe indirildi.
Operasyonda satışa hazır halde bulunan 35 kilo esrarın yanı sıra 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1 Mauser tüfek ele geçirildi. Olay kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.