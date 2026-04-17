15 Nisan günü öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci yaşamını yitirerek toplamda 10 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından pek çok tanınmış isim yaşanan trajediye dair üzüntülerini dile getirirken, Suden’in sosyal medyada verdiği bir yanıt dikkat çekti.

“KORTİZOL SEVİYEMİ VE KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM”

Kendisine yöneltilen “Neden okul saldırısına tepki vermiyorsunuz?” sorusuna Suden, “Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiye odaklanmak yerine enerjimi daha yapıcı alanlara yönlendiriyorum” şeklinde karşılık verdi.

Bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından duyarsız bulundu ve kısa sürede geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul’un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Babası hâkim, annesi ise bankacı. 16 yaşına geldiğinde teyzesi tarafından evlat edinilen Suden, teyzesinin vefatından sonra mirasın tek sahibi oldu.

Okumayı henüz dört yaşındayken kendi kendine öğrenen Suden, ortaöğrenimini Atatürk Kız Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Nişantaşı’ndaki Language and Culture Centre’da grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı, ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Eğitimini ilerletmek amacıyla dört yıl boyunca Paris’te yaşadı.

Sanat hayatına erken yaşta adım atan Suden, 1976 yapımı ve başrolünde Rüştü Asyalı’nın yer aldığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” filminde rol aldı.

2011 yılında ise Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte televizyon programı “Hayat Bilgisi”ni sundu.