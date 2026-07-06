Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mazgalların altında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kediye zarar vermemek için kontrollü bir çalışma başlattı.

Mazgalları tek tek açan ekipler, yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kurtarma çalışması çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edilirken, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yapılan kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlenirken, kontrollerinin ardından kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan mazgala düşen yavru kedinin 3 gündür orada mahsur kaldığı öğrenildi.