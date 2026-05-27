Seçim kanununa göre seçimle göreve gelen her kişiye bir mazbata verilir ve kişi ancak mazbatasını aldığında tüm hukuki aşamaları tamamlamış, itirazları bertaraf etmiş olur ve seçildiği göreve başlayabilir.

“Mazbata” resmî tutanak, belge veya yetkiyi gösteren evrak anlamına gelir. Kelimenin kökeni Osmanlıcadır ve Arapça “zabt” (kayıt altına alma) kökünden gelir. Günlük dilde de en sık “seçim mazbatası” kastedilerek kullanılır.

Seçim mazbatası: Bir kişinin seçimi kazandığını ve göreve resmen hak kazandığını gösteren belgedir. Cumhurbaşkanı, milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen her kişiye mazbatası verilir.

Parti kurultayları da seçim hukukuna tabidir, kurultayda aday olup kazanan herkese de bir mazbata verilir. Mazbatanın iptali ise ancak veren makam olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılabilecek bir hukuki işlemdir.

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan bu butlan sürecinde ise 38. kurultayda Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen mazbatalar iptal edilmemiştir. Sonuç olarak mazbatanın kimde olduğu ve kimin yetkili bulunduğu belirsizdir...

Bu oldukça karışık bir hukuki durum, bu durumu netleştirebilecek tek merci ise elbette Yüksek Seçim Kuruludur. Amma ve lakin bu konuda yorum yapan, hukuki görüş bildiren hukukçular da var, bana oldukça ilginç gelen bu görüşlerden birini aşağıda paylaşıyorum:

Emekli bir hakim olan Rüstem Karabatak tarafından paylaşıldığı söylenen ve sosyal medyada hızla yayılan YSK’nın son kararına yönelik yorumda: “YSK, Adliye mahkemelerince verilen kararların temyiz merci olmadığından, mutlak butlan kararını kaldırma yetkisi yoktur. Bu kararın temyiz merci Yargıtay’dır!” denmektedir.

Karabatak Mutlak Butlan Kararı üzerine başvurulan YSK; “Kurulumuzun mahkeme kararlarını yerine getirmek gibi bir görevi yoktur!” diyerek Ankara Adliye Bölge Mahkemesi’nin müzekkeresini iade etmiştir. “Bu itibarla, YSK adliye mahkemesi kararını infaz edip; mevcutların mazbatalarını iptal edip, yenilere yeni mazbatalar düzenleyip vermeyince, Kılıçdaroğlu’nun kendi başına yapacağı tasarruflar mazbatasız olup, geçersizdir!” diye yorumlamaktadır.

Bu durumda “Kılıçdaroğlu mazbatasını alamadığı ve kendisine mazbata verilmesi işlemi geri çevrildiği için, trafiğe ehliyetsiz çıkan, kanunsuz sürücü konumundadır. Hukuki bir konum elde etmemiştir. Özgür Özel ve ekibine YSK tarafından verilmiş olan mazbatalar geri alınmadığı için, YSK tarafından verilen mazbata geçerliliğini korumaktadır.”

Karabatak son cümlesini şöyle bitirmektedir: “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuken infaz edilmemiştir. YSK tarafından, anılan mahkemenin evrakının iadesine dair kararda, ‘kararın yasa ve anayasal dayanaktan yoksun olduğu’ ifade edilmiştir. Seçim hukuku bakımından, mazbata kimde ise başkan odur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mazbatası yoktur. Değişen bir şey de yoktur!”

Görünen o ki bu hukuksuz karar bayram tatilinden sonra daha epeyce tartışılacak ve bol bol gündem oluşturacaktır.

İktidarın da tam olarak istediği budur ve Kayyum Kemal’de bu amaçla görevlendirilmiştir. Recep Bey sandıkta yenemeyeceğini açık ve net bir şekilde anladığı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri kumpas davalar ile seçim dışına itmeye çalışmaktadır.

Bu operasyon başarılı olabilir mi?

Ben başarılı olamayacağına eminim...

Eminim çünkü kayyum Kemal’in kaybetme yeteneğine güveniyorum.

Demedi demeyin bu olay ile birlikte Recep Bey’in imajı da çok büyük zarar görmüştür! Girdiği her seçimi kazanan lider efsanesi artık buharlaşmıştır, çok övünülen o seçim zaferlerinin ancak danışıklı dövüş sayesinde elde edildiği kanıtlanmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun sarayın aparatı olduğunun ortaya çıkması onun işlevini de ortadan kaldırmış bulunmaktadır...

Sarayın işi bundan sonra çok daha zordur.