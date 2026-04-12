Maymunlar Cehennemi gerçek oldu: Uganda’da eski dostlar birbirini parçalıyor… Onlarca ölü var

Uganda’daki Ngogo şempanzeleri ikiye bölündü. Araştırmaya göre eski müttefikler birbirine saldırdı, yıllardır süren “iç savaşta” onlarca ölüm yaşandı. Bilim insanlarının uzun yıllardır gözlemlediği Uganda Kibale Ulusal Parkı’ndaki Ngogo şempanzeleri, son derece nadir görülen bir “iç savaş”ın içinde kaldı.
Yaklaşık 200 bireyden oluşan dev topluluk 2015’ten itibaren ikiye ayrıldı ve eski dostlar kısa sürede düşman haline geldi. 2018’den bu yana tırmanan şiddet olayları hâlâ devam ediyor. Bu tür bir bölünme bilim dünyasında oldukça ender rastlanan bir olaydır. Araştırmacılar şempanze topluluklarının ortalama her 500 yılda bir bu şekilde ikiye ayrıldığını tahmin ediyor.
Daha önce benzer bir durum 1970’lerde Jane Goodall tarafından Tanzanya’daki Gombe Ulusal Parkı’nda gözlemlenmiş, ancak o bölgedeki şempanzelerin insanlar tarafından düzenli olarak beslenmesi nedeniyle bulgular uzun süre tartışılmıştı.
Michigan Üniversitesi’nden emekli primatolog John Mitani, çalışmanın ortak yazarlarından biri. Mitani, “Uzun zamandır şempanzelerin komşularına saldırıp öldürdüğünü biliyorduk,” diyor ve ekliyor: “Ancak bunu, eski dostlar ve müttefikler olan komşularına bile yapacakları ortaya çıktı.”
Araştırmanın başyazarı ve Texas Üniversitesi’nden primatolog Aaron Sandel, 24 Haziran 2015 tarihinde gözlem yaparken Batı grubundan bir şempanze grubunun Merkez grubundakilere yaklaştığını, ancak normalde karışıp ayrılmaları gerekirken bu kez Batı grubundakilerin sessizleşip kaçtığını ve Merkez grubunun onları kovaladığını aktarıyor.
Sandel, “Buna benzer bir şey daha önce hiç gözlemlenmemişti,” ifadelerini kullanıyor.
ŞEMPANZE TOPLULUĞĞUNDA SOSYAL BAĞLAR NASIL KOPTU?
2015 yılına kadar tek bir topluluk halinde yaşayan Ngogo şempanzeleri, yaklaşık 20 yıl boyunca birbirlerine yardım etmiş, komşu gruplardan şempanzeleri öldürerek bölgelerini genişletmiş ve yavrularının hayatta kalma şansını artırmıştı.
Araştırmacılar, bölünmenin temel nedeninin sosyal ilişkilerin bozulması olduğunu düşünüyor. Grubun alışılmadık derecede büyük olması, yiyecek ve üreme rekabeti, alfa erkek değişimi ve 2017’de 25 şempanzenin ölümüne yol açan solunum yolu salgını gibi faktörler, topluluğu ikiye bölen gerilimi artırmış olabilir
Araştırma ekibi, 2018 ile 2024 yılları arasında Batı grubunun, Merkez grubundan yedi yetişkin erkeği ve 17 yavruyu öldürdüğünü belgeledi.
Ayrıca 14 yetişkin veya genç Merkez grubu erkeğinin kaybolduğu ve cesetlerine ulaşılamadığı, bu bireylerin de saldırılarda ölmüş olabileceği bildiriliyor.
John Mitani çatışmada şu ana kadar 24’ten fazla şempanzenin öldüğünü, gerçek ölü sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu belirtiyor. Saldırılar 2024 sonrasında da devam etti. 2025 ve 2026 yıllarında da Merkez grubuna yönelik yeni saldırılar kaydedildi.
BİLİM İNSANLARI SEBEBİ HALA NETLEŞTİREMEDİ
Araştırmacılar şiddet olaylarının neden bu kadar ileri boyutlara vardığını hâlâ tam olarak açıklayabilmiş değil. Almanya Primat Merkezi’nden evrimsel antropolog James Brooks, grubun büyüklüğünün bir faktör olabileceğini, kaynakların artık eskisi kadar bol olmaması nedeniyle grubun bir arada kalma yeteneğini kaybetmiş olabileceğini söylüyor.
Daha önceki bir dönemde (1998-2008) Ngogo şempanzelerinin komşu gruplardan en az 21 şempanzeyi öldürdüğü ve topraklarını genişleterek nüfus artışı sağladığı biliniyor.
Almanya Primat Merkezi’nden zoolog Liran Samuni, şu değerlendirmede bulunuyor: “Kibale Ulusal Parkı oldukça zengin bir çevre olarak kabul ediliyor, ancak bu bölünmeden önce bile Ngogo topluluğu, komşularına en fazla saldırganlık gösteren şempanze topluluklarından biriydi.”
Aaron Sandel çalışmanın etnik köken, din veya siyasi ideolojiler olmaksızın yalnızca sosyal ağların bile bölünerek kolektif şiddete yol açabileceğini gösterdiğini vurguluyor. Sandel, barışın anahtarının kültürel farklılıkları öğrenmekten ziyade gruplar arasında kişilerarası ilişkileri sürdürmek olduğunu belirtiyor:
“Kendi günlük hayatımızda etkileşimde bulunduğumuz insanlarla, çatışma karşısında bile yeniden bir araya gelebilirsek, barışı korumanın reçetesinin bu olduğunu düşünüyorum.”
James Brooks ise şempanzelerin insanın en yakın akrabalarından biri olması nedeniyle bu bulgunun grup bölünmelerinin insan toplumları için nasıl bir tehlike oluşturabileceğini gösterdiğini, ancak bunun çatışmanın biyolojik olarak belirlenmiş olduğu anlamına gelmediğini ekliyor.
Brooks, diğer yakın akraba bonoboların bu tür ölümcül grup çatışmalarına girmediğini hatırlatarak, “Evrimsel geçmişimiz geleceğimizi belirlemez,” ifadesini kullanıyor.