Valilik tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye 1 Mayıs itibarıyla batı bölgelerden başlayarak serin ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasına kadar hızla düşerek normal değerlerin altına inmesi öngörülüyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak; yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Valilik, özellikle yüksek kesimlerde yaşanabilecek buzlanma, don ve yerel zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.