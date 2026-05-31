Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ardahan genelinde etkili olan hava şartları, yüksek kesimlerde kış manzaralarının geri dönmesine neden oldu. Kent merkezinde bir süredir aralıklarla kendini gösteren sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Yağışın ardından kentin yüksek noktaları kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışı, kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolun Sahara mevkisindeki bazı noktalar karla kaplanırken, bölgede kar yağışının yanı sıra yoğun sis de etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin yer yer önemli ölçüde düştüğü zorlu güzergahta, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti ve yollarına kontrollü bir şekilde devam etti. Kar ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülerden dikkatli olmaları istendi.