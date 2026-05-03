Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren vergi dilimi sürecinde kritik bir döneme girildi. Yılın ilk aylarında alınan maaşlar, enflasyon farkları ve ek ödemelerle birlikte artan gelirler, birçok memuru üst vergi dilimine taşıdı. Bu değişiklikle birlikte 15 Mayıs’ta yatacak maaşlarda kesintiler daha belirgin hale gelecek.

NET MAAŞTA DÜŞÜŞ OLARAK HİSSEDİLECEK

Çocuk gazetesinde yer alan habere göre, mevcut vergi sistemine göre memurların gelirleri yıl içinde kümülatif olarak hesaplanıyor.

Bu nedenle yılın ilk dört ayında oluşan toplam kazanç, birçok kamu çalışanını %15’lik vergi diliminden %20’lik dilime taşıdı. Bu geçiş, net maaşta düşüş olarak hissedilecek.

KESİNTİLER NEDEN ARTTI?

Maaşlara yapılan zamlar ve enflasyon farkları, brüt geliri yükselttiği için vergi matrahını da artırdı.

Böylece geçmiş yıllarda genellikle yılın son aylarında yaşanan vergi dilimi değişimi, artık daha erken bir dönemde, Mayıs ayında hissedilmeye başladı.

KİMLER ETKİLENECEK?

Kesinti miktarları, memurun görevine ve aldığı ek ödemelere göre değişiyor.

Yönetici kadrolar (şube müdürü, şef): Ek ödemeler nedeniyle vergi dilimine daha erken giriyor. Kesintilerin 2.000 TL’yi aşması bekleniyor.

Genel kadrolar: Nisan ayında başlayan artış, Mayıs’ta daha net hissedilecek.

Ek geliri olanlar: Nöbet, sınav görevi veya tazminat alan personelde kesinti daha yüksek olacak.

Ek ödemeler maaşı düşürebilir

Ek gelir kalemleri, toplam kazancı artırdığı için vergi yükünü de büyütüyor. Bu nedenle bazı memurlar, ek ödeme alsalar bile ay sonunda ellerine geçen net tutarın azaldığını görebiliyor.

YILIN DEVAMINDA NELER OLACAK?

Uzmanlara göre vergi dilimi etkisi yıl ilerledikçe daha da belirgin hale gelebilir. Özellikle yüksek gelir grubundaki memurların ilerleyen aylarda daha üst dilimlere geçmesi, maaşlarda ek düşüşlere neden olabilir.