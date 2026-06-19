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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Mayıs ayı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye genelinde vatandaşın ödeme alışkanlıklarındaki değişimi ve harcama hacmini gözler önüne seren rapora göre, kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 gibi ciddi bir artış göstererek 2,6 trilyon lirayı aştı.

CÜZDANLARDAKİ KART SAYISI NÜFUSU KATLADI: 464 MİLYONA ULAŞTI

BKM verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 3 artışla 464,7 milyon adede ulaştı. Kart türlerine göre dağılım ve yıllık değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti. Kredi kartları yüzde 11 artışla 149 milyon adet, banka kartları yüzde 2 artışla 216,6 milyon adet ve ön ödemeli kartlar yüzde yüzde 3 düşüşle 99,1 milyon adet olarak ortaya çıktı.

2,6 TRİLYONLUK FATURANIN ASLAN PAYI KREDİ KARTLARINDA

Kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, yüzde 32 artışla 2 trilyon 633,6 milyar lira seviyesine ulaştı. Harcamaların alt kırılımlarına bakıldığında, borçlanma eğiliminin gücünü koruduğu görülüyor. Kredi kartı harcamaları yüzde 30 artışla 2 trilyon 212,9 milyar lira, banka kartı harcamaları yüzde 50 artışla 412,8 milyar lira ve ön ödemeli kart harcamaları yüzde 59 azalışla 7,9 milyar lira oldu.

Toplam işlem adedi ise yüzde 7'lik bir büyümeyle 1,9 milyara yükseldi. İşlem hacminde kredi kartları 1,1 milyar adetle ilk sırada yer alırken, onu 775,5 milyon adetle banka kartları takip etti.

İNTERNETTEN 740 MİLYAR LİRALIK ALIŞVERİŞ

Tüketicinin dijitalleşme eğilimi alışveriş verilerine de net bir şekilde yansıdı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 740,4 milyar liraya tırmandı. İnternetten ödemeler, toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 28’ini oluşturdu. İşlem adedi bazında ise yüzde 2 artışla 254,6 milyon işleme ulaşıldı (Toplam işlemlerin yüzde 14'ü).

HER 5 İŞLEMDEN 4'Ü TEMASSIZ

BKM verilerinin en dikkat çekici detaylarından biri de temassız ödeme alışkanlığının geldiği nokta oldu. Temassız ödeme adedi yüzde 8 artışla 1 milyar 298,1 milyona ulaşırken, bu işlemlerin parasal büyüklüğü yüzde 50 oranında sıçrayarak 961,8 milyar liraya ulaştı.

Raporun ortaya koyduğu en çarpıcı istatistik ise fiziksel mağaza alışkanlıklarına dair oldu: Mayıs ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti.