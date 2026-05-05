Doğu Anadolu’nun en büyük illerinden Van’da, Mayıs ayı gelmesine rağmen kış koşulları geri döndü. Şehir genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek irtifalı ilçelerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen kar nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

3 İLÇEDE ULAŞIM DURMA NOKTASINDA

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerden alınan bilgilere göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası özellikle dik yamaçlar ve köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların dağılımı şu şekilde açıklandı:

Çatak'ta 20, Gürpınar'da 8, Başkale'de 2 yerleşim yeri olmak üzere toplamda 30 yerleşim yerinin merkezle bağı koparken, karla mücadele ekipleri kapalı yolları yeniden trafiğe açmak için bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.

METEOROLOJİ'DEN "ÇIĞ" VE "DÜŞÜK SICAKLIK" UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki hava durumuna ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği vurgulandı. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının süreceği bildirildi.

Açıklamada "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denilerek risklere dikkat çekildi.

Öte yandan, yağışlı hava ile birlikte rüzgarın da güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman sert esmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar ve sel riski gibi durumlara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.