Düzce il genelinde etkili olan sağanak yağış, rakımı yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, mayıs ayında yağan karla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi, bahar ortasında kış şartlarını geri getirdi.

BOLU: KÖROĞLU DAĞLARI’NDA KAR ETKİLİ OLDU

Kar yağışının etkili olduğu bir diğer nokta ise Bolu’nun yüksek kesimleri oldu. Şehir merkezindeki sağanak, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışına dönüştü. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya ve çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi.

VALİLİKTEN "OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI" UYARISI

Bolu Valiliği, yaşanan hava değişimi üzerine bir duyuru yayımlayarak vatandaşları uyardı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı duyarlı olması gerekmektedir."

Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olunması noktasında uyarılarda bulundu.