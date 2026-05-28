Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne’de sağanak ve ardından gelen dolu yağışı, yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kurban Bayramı’nın ikinci gününde meydana gelen olumsuz hava koşulları, saat 14.30 sıralarında etkisini artırdı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular yüzünden sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Sağanağın şiddetini azaltmasıyla birlikte kentin bazı bölgelerinde bu kez dolu yağışı etkili oldu. Zaman zaman fındık büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı, dışarıda bulunan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Edirne genelinde, yağışlı havanın yer yer etkisini sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.