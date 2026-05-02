Yozgat kent merkezi, mayısta yağan karla beyaz esaretini yaşadı. Kentte gece başlayan sağanak, sabah yerini kara devirdi.

Kar sebebiyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kara gömüldü.

Vatandaşlardan Hasan Selvi, mayısta böyle bir kar yağışı beklemediklerini belirterek, "Bu yıl iklimlerde değişim var. İnşallah bu kar yağışıyla birlikte geçen yıllardaki gibi don olayı yaşamayız. Çiftçilerimiz yağışla rahat eder. Barajlarımız için de güzel oldu. Bu yağışlarla birlikte verimli bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.