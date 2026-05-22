Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı doğum yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini belirtti.

Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 70 bin 123 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 445 bin 20’sinin ailelerin birinci çocuğu, 328 bin 697’sinin ikinci çocuğu, 296 bin 406’sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu söyledi.

Göktaş, hak sahiplerinden 24 bin 81 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildirdi. Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri 625 bin 103 çocuk için düzenli ödeme yapıldığının da altını çizdi.

'18 MİLYAR LİRALIK ÖDEME GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK'

Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda mayıs ayı doğum yardımı ödemelerini, Kurban Bayramı öncesinde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 50 bin 401 annenin hesabına 18 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini aktardı. Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini söyledi.