Şırnak’ta yaşayan gazi Oğuzhan Polat, yaşadığı ağır travmanın ardından okçuluk sayesinde yeniden hayata tutundu. Kurduğu kulüpte engelli sporcular yetiştiren Polat’ın öğrencileri, son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

MAYIN PATLAMASINDA BACAĞINI KAYBETTİ

Oğuzhan Polat, 1996 yılında vatani görevini yaptığı sırada, terhisine 20 gün kala mayına basması sonucu sağ bacağını kaybetti. Protez bacakla yaşamına devam eden Polat, 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rehabilitasyon merkezinde okçuluk sporuyla tanıştı.

2009 yılında Paralimpik Milli Takımı’na seçilen Polat, Türkiye’yi 3 kez dünya şampiyonası, 3 kez Avrupa şampiyonası ve 2012 Paralimpik Oyunları’nda temsil etti. Başarılı sporcu, kariyerinde 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

GAZİ OKÇULUK KULÜBÜ’NÜ KURDU

2019 yılında aktif spor kariyerini noktalayan Polat, aynı yıl Gazi Okçuluk Kulübü’nü kurarak antrenörlüğe başladı.

Engelli bireylerin sporla hayata bağlanmasını hedefleyen Polat’ın yetiştirdiği sporcular, 2019’dan bu yana toplam 85 kupa kazanırken, dünya ve Avrupa şampiyonalarında da dereceler elde etti.

“14 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARDIK”

Polat, sporun hayatını değiştirdiğini belirterek, milli takıma 6 sporcu kazandırdıklarını söyledi.

Öğrencileri arasında yer alan Zeynep Sena Saran, Nurşah Koçyiğit ve Alp Tuğra Akbaş gibi isimlerin uluslararası başarılar elde ettiğini ifade eden Polat, “9 yaşında başladığı okçulukta Alp Tuğra’yı geçen yıl Sırbistan’da dünya şampiyonu yaptık” dedi.

HEDEF LOS ANGELES 2028

En büyük hedefinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Polat, 2028’de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na sporcu göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

“ENGELLİ BİREYLERE ACIMAK DEĞİL, GÜVENMEK GEREKİYOR”

Engelli bireylerin toplumda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Polat, ailelerin çocuklarını korumacı yaklaşımlarla geri planda tuttuğunu söyledi.

Polat, “Bana gelen hiçbir sporcuya engelli gözüyle bakmıyorum. Onlara ‘sen yapabilirsin’ diyorum. Önemli olan acımak değil, onların birey olduğunu hissettirmek” ifadelerini kullandı.