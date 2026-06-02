Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu çatısı altında faaliyette bulunan beş şirketin yüzde 100 hissesini satışa sundu.

Satış kapsamına Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ yer aldı.

1 MİLYAR 950 MİLYON TL MUHAMMEN DEĞER

İhale ilanında, şirketlerin toplam satış bedeli için 1 milyar 950 milyon TL muhammen değer biçildi. Yatırımcılar, söz konusu şirketlerin tamamını kapsayan hisse paketine teklif sunacak. Satış, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırması şartı bulunuyor. Teminat olarak nakit ödeme veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu istenecek. TMSF, belirtilen şartları yerine getirmeyen başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.

İhaleye ilişkin detayları içeren şartnameyi satın almak isteyen yatırımcılar, 150 bin TL ödeme yapacak. TMSF'nin İstanbul Şişli'deki merkezinden şartname belgeleri temin edilebilecek.

Gizlilik taahhütnamesi imzalanması ve 250 bin TL ücret ödenmesi şartıyla yatırımcılar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında randevu alarak şirketlere ilişkin detaylı inceleme gerçekleştirecek. İhaleye katılacak yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 23 Haziran 2026 günü saat 16.30'a kadar TMSF'nin İstanbul'daki merkezine elden teslim etmeleri gerekiyor.

AÇIK ARTIRMA 24 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma yapılacak. İhale Komisyonu, teklif zarflarını 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30'da yatırımcılar ve temsilcilerinin huzurunda alacak. Daha sonra en yüksek teklifin belirlenmesi için açık artırma düzenlenecek.