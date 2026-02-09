Fetullahçı Terör Örgütü'nü finanse ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl TMSF'nin kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner altındaki firmalar satışa çıkarıldı. Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEDELİ 2 MİLYAR 360 MİLYON LİRA

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu.

236 MİLYON TEMİNAT İSTENİYOR

İhaleye katılmak isteyenlerin 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edilecek.

SON TARİH 31 MART

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı. İhale, 1 Nisan 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

Satışın; 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacağı belirtildi

Kapalı zarfla alınan mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve süreç açık artırma aşamasıyla devam edecek.