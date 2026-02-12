Guatemala’nın Petén bölgesinde yer alan Chochkitam antik kentinde devam eden arkeolojik saha çalışmaları, Maya arkeolojisi için dönüm noktası sayılan bir keşifle sonuçlandı.
Maya Kralı’nın mezarında gizemli keşif
Guatemala ormanlarının derinliklerinde yürütülen kazılarda, antik Maya medeniyetinin gizemli hükümdarlarından birine ait bozulmamış yeşim taşı maske bulundu. Arkeologlar, bu nadir eserin Maya ritüel dünyasında ruhun ölümsüzlüğünü simgelediğini bildirdi.Cansu İşcan
Tulane Üniversitesi’nden arkeologların öncülüğünde yürütülen kazılarda, milattan sonra 350 yılına tarihlendiği saptanan bir kraliyet mezarı açıldı.
Mezarda, bütünüyle yeşim taşından imal edilmiş ve bir kralın yüz hatlarını kusursuzca yansıtan mozaik maske ele geçirildi.
Kazı ekibi, maskenin yanındaki kemik parçaları üzerine işlenmiş hiyeroglifleri inceleyerek mezarın daha önce bilinmeyen bir Maya hükümdarı olan Itzam K'awiil Maax'a ait olduğunu tespit etti.
Yeşim taşının Maya kültüründe mısırın yeşilliğini, dolayısıyla yeniden doğuşu ve sonsuzluğu simgelediği vurgulandı.
Keşfin bilimsel derinliğine dair görüş bildiren uzmanlar, buluntunun Maya hanedanlık yapısını aydınlatacağını aktardı.
Dr. Francisco Estrada-Belli (Tulane Üniversitesi - Kazı Başkanı):
"Bu maske sadece bir sanat eseri değil; bir tür dini pasaport hükmündeydi. Hükümdarın yer altı dünyasındaki yolculuğunda tanrılarla iletişim kurmasını sağlayan bir araç olarak tasarlanmıştı. Mezardaki hiyeroglifler, bu kralın o dönemdeki büyük Maya güç merkezleriyle olan siyasi bağlarını da ilk kez somutlaştırdı."
Dr. Marcello Canuto (Middle American Research Institute Direktörü):
"Buluntu, Maya klasik dönem öncesinden klasik döneme geçiş sürecindeki eksik parçaları tamamlıyor. Yeşim taşının işlenme biçimi ve maskenin anatomik detayları, o dönemdeki zanaatkarlığın tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu kanıtladı."
Araştırmacılar, mezarda maskenin yanı sıra nadir deniz kabukları ve üzerinde oyma figürler bulunan obsidyen objelere de ulaştı.
Bu nesnelerin varlığı, Chochkitam’ın o dönemde Tikal gibi dev şehir devletleriyle ekonomik ve dini bir alışveriş içinde olduğunu doğruladı.
Eserin konservasyon çalışmaları sürerken, keşfin Maya takvimleri ve ritüel defin gelenekleri üzerine yazılmış mevcut literatürü güncelleyeceği ifade edildi.