Maya derdine son: 15 dakikada yağ çekmeyen pişi sırları
Kahvaltı sofralarında devrim yaratacak, mayasız olmasına rağmen puf puf kabaran ve asla yağ çekmeyen o özel tarifin tüm teknik detayları gün yüzüne çıktı.
Mayasız pişinin sertleşmesini engelleyen o gizli dokunuş nedir?
Posta'nın haberine göre, yoğurt ile kabaran, sirke ile yağa meydan okuyan en pratik pişi rehberiyle sabahlarınız artık çok daha lezzetli geçecek.
Mayasız pişinin en büyük düşmanı sertleşmesi ve yağ çekmesidir. Doğru malzemeleri doğru teknikle buluşturduğunuzda mayalı hamuru kıskandıracak bir doku elde edebilirsiniz.
Mayasız hamurlarda kabarma etkisini yaratan temel olay bir asit-baz tepkimesidir.
Yoğurtta bulunan doğal asitler, kabartma tozuyla etkileşime girdiğinde vakit kaybetmeden karbondioksit gazı üretir. Oluşan bu gaz kabarcıkları hamurun içerisinde küçük boşluklar yaratarak, pişinin kızarırken tıpkı bir balon gibi kabarmasını sağlar.
Hamura eklenen bir kaşık sirke veya birkaç damla limon suyu, hamurun pH dengesini değiştirerek kızgın yağın hamurun içine nüfuz etmesini engeller. Bu sayede pişi yağ çekmez, sadece dışı mühürlenerek çıtırlaşır.
Buzdolabından yeni çıkmış soğuk yumurta ve yoğurt, hamurun elastik yapısını olumsuz etkiler. Pürüzsüz, ipeksi ve homojen bir kıvam elde etmek için tüm malzemelerin oda sıcaklığında kullanılması kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, hamur içerisinde maya bulunmasa dahi yoğurma işlemiyle birlikte hamur "yorulur"; bu yüzden istenen doku için dinlendirilmesi gerekir.
Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurun üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendirmek, unun nemi tamamen bünyesine almasına yardımcı olur. Bu kısa mola, hamurun elastikiyetini dengeleyerek açma esnasında kendini geri toplamasını engeller.
Hamurun kalınlığını ne çok ince ne de çok fazla olacak şekilde ayarlayın. Yaklaşık yarım santimetrelik bir kalınlık, pişinin içinin tam pişmesini sağlarken dış yüzeyinin kurumasını önleyen en ideal ölçüdür.
Pişiyi kızgın yağa attığınız anda, bir kaşık yardımıyla üzerine devamlı olarak sıcak yağ dökün. Bu yöntemle yaratılan şok etkisi, hamurun her iki yönden de aynı anda genleşmesine olanak tanıyarak içinin boşalmasını ve pofuduk bir yapı kazanmasını sağlar.