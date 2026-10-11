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Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı olan Singapur Grand Prix'si tamamlandı. Yarışın kazananı Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Singapur'da gerçekleştirilen mücadelede rakiplerini geride bırakan Hollandalı pilot, yarışı ilk sırada tamamlayarak galibiyetin sahibi oldu.

VERSTAPPEN SİNGAPUR'DA İLK KEZ KAZANDI

Max Verstappen için Singapur'daki galibiyet ayrı bir önem taşıdı. Hollandalı pilot, bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez Singapur Grand Prix'sini kazanmayı başardı.

Red Bull pilotu böylece daha önce galibiyet elde edemediği Singapur'da damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerine yeni bir zafer daha ekledi.

LECLERC İKİNCİ, ANTONELLI ÜÇÜNCÜ OLDU

Verstappen'in kazandığı yarışta Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırayı alarak podyuma çıktı.

Podyumun üçüncü basamağında ise Mercedes pilotu Kimi Antonelli yer aldı.

Böylece Singapur Grand Prix'sinde Max Verstappen birinci, Charles Leclerc ikinci ve Kimi Antonelli üçüncü sırada yarışı tamamladı.