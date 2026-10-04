Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen zafere ulaştı.
Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'daki 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenen yarış, yoğun yağış sebebiyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeyle başladı.
55 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi 1 saat 47 dakika 14.808 saniyelik derecesiyle tamamlayan Verstappen, bu sezon ilk, kariyerinin ise 72. Grand Prix galibiyetini kazandı.
ANTONELLI İKİNCİ, HAMILTON ÜÇÜNCÜ OLDU
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Verstappen'in 2.307 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.
Ferrari'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 4.919 saniye arkasında üçüncü oldu.
Yarışı üçüncü sırada sürdüren Mercedes pilotu George Russell, güvenlik aracı pistteyken yaşadığı otomobil problemi nedeniyle 50. turda yarış dışı kaldı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 320
2. George Russell (Büyük Britanya): 236
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214
4. Charles Leclerc (Monako): 191
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188
- Takımlar
1. Mercedes: 556
2. Ferrari: 405
3. McLaren: 316
4. Red Bull: 298
5. Racing Bulls: 90