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Kaynak: AA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların kesiştiği noktada yamaç paraşütü meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan yamaç paraşütü pistleri, ziyaretçilerine gökyüzünden benzersiz bir manzara izleme fırsatı sunuyor.

Rüzgarın yönü ve şiddetine göre 250 ile 600 metrelik pistlerden gün boyunca kalkış yapan sporcular, Uçmakdere'nin doğal güzelliklerini havadan seyretme imkanı buluyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen macera tutkunları, özellikle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelerek rotalarını Uçmakdere'ye çevirdi.



Bölgenin doğal yapısı ve uçuşa uygun hava koşullarıyla öne çıktığını belirten paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, hafta sonları uçuşlarda büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade etti. Uçmakdere'nin yamaç paraşütü meraklılarının vazgeçilmez duraklarından biri haline geldiğini aktaran Aksoy, şu sözleri kaydetti:

"Özellikle hafta sonları insanlar bölgeye akın ediyor. Ziyaretçiler hem buradaki doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de denize girme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunları da yamaç paraşütüyle uçuş yaparak keyifli anlar yaşıyor."



Uçmakdere'de uçuş deneyimi yaşayan Buğra Kaya ise bölgenin maviyle yeşili bir araya getiren nadide yerlerden biri olduğunu dile getirdi. Uçmakdere semalarında uçmanın çok keyifli bir deneyim olduğunu vurgulayan Kaya, doğaseverlerin ve macera tutkunlarının bu güzellikleri mutlaka gelip yerinde görmesi gerektiğini belirtti.