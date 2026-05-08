DENİZLERDE KESİNTİSİZ NÖBET: 727 KİŞİYE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2026 yılının ilk dört ayını kapsayan faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. İstatistikler, denizlerdeki her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerin gösterdiği üstün refleksi ortaya koydu.

YILIN İLK DÖRT AYINDA 126 OPERASYON

Ocak ayından nisan ayı sonuna kadar toplam 126 olayda aktif görev alan ekipler, 727 kişiyi ve 29 tekneyi kurtardı. Özellikle ulaşımı kısıtlı bölgelerden yapılan 112 tıbbi tahliye, Sahil Güvenlik’in sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda denizde birer "hızır acil" servisi gibi çalıştığını gösterdi. Ne yazık ki bu süreçte 64 kişinin cansız bedeni de denizlerden çıkarıldı.

DENİZ KİRLİLİĞİ VE KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK

Ekiplerin mücadelesi sadece kurtarma operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Çevre suçlarına karşı yürütülen denetimlerde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında toplam 42 milyon 658 bin lira idari para cezası kesildi. Deniz kirliliğine yol açan 21 olay için 25 milyon liranın üzerinde yaptırım uygulandı. Çevre Kanunu çerçevesinde belge ibraz edemeyen gemi ve teknelere ise yaklaşık 10 milyon lira ceza verildi.

BOĞAZLARIN GÜVENLİĞİ ONLARA EMANET

Stratejik önemiyle bilinen Türk boğazlarında da güvenlik en üst seviyedeydi. Ekipler, seyir emniyetini sağlamak amacıyla yılın ilk 4 ayında 114 dev gemiye geçişleri sırasında refakat ederek olası deniz kazalarının önüne geçti.

Mavi Vatan’ın her noktasında İHA, bot ve hava unsurlarıyla varlık gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2026 yılının geri kalanında da denetim ve kurtarma faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.