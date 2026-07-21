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Kaynak: AA

Lefkoşa’da, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Gazimağusa’da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Nacar, yeni nesil sistemin radarlar, elektronik sensörler, haberleşme altyapısı ve kıyı unsurlarının yerli yazılımla entegre edildiği kapsamlı bir yapı sunduğunu belirtti.

Sistem sayesinde bölgedeki gemi hareketlerinin daha etkin takip edilebileceğini ifade eden Nacar, olası kaçakçılık faaliyetleri, yasa dışı girişimler ve deniz trafiğine ilişkin risklerin yapay zeka destekli analizlerle daha hızlı tespit edilebileceğini söyledi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen dijital deniz gözetleme altyapısının önceki çözümlere kıyasla daha yüksek yerlilik oranına sahip olduğuna dikkat çeken Nacar, sistemin mevcut altyapılarla uyumlu çalışabildiğini ve yapay zeka tabanlı analiz kabiliyeti sayesinde denizlerdeki durumsal farkındalığı üst seviyeye taşıdığını vurguladı.

Nacar, HAVELSAN’ın 2023 yılında Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri’nde yabancı kaynaklı yazılımların yerine yerli çözümler kullandığını ve sensör altyapısını da milli imkanlarla güçlendirdiğini hatırlattı. KKTC’de kurulan yeni sistemin ise daha ileri teknoloji ve daha yüksek yerlilik oranıyla bu çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında kurulan sistemin Türkiye ve KKTC’nin bölgedeki deniz faaliyetlerini daha etkin şekilde takip etmesini sağlayacağını ifade eden Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu sistemle birlikte bölgede yaşanan gelişmeler çok daha hızlı ve güvenilir şekilde tespit edilip görüntülenebilecek. Kendi teknolojilerimizle denizdeki durumsal farkındalığımızı artırarak dışa bağımlılığı azaltıyoruz. KKTC, deniz trafiğinin güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi konusunda bu altyapıdan önemli ölçüde faydalanacak.”

Nacar, KKTC’ye kazandırılan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sisteminin Doğu Akdeniz’deki güvenlik kapasitesini artıracağını belirterek, “Bu teknoloji, Mavi Vatan’daki etkin gözetleme kabiliyetimizi daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

HAVELSAN’ın Türkiye’nin yanı sıra farklı dost ve müttefik ülkelerde de sahil güvenlik, radar ve gözetleme projeleri yürüttüğünü aktaran Nacar, Karadeniz, Güneydoğu Asya ve Afrika bölgelerinde de çeşitli teknoloji çözümleri geliştirdiklerini söyledi.

HAVELSAN’ın yalnızca deniz gözetleme alanında değil; havacılık simülasyonları, komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim yazılımları, büyük veri, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Nacar, şirketin 2026 yılında yeni projelerle teknoloji gücünü daha da artıracağını kaydetti.