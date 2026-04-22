TSK’DAN TERÖRE TUNEL DARBESİ VE MAVİ VATAN’DA MURATREİS HAMLESİ

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında terörle mücadeledeki son durumu, savunma sanayiindeki gelişmeleri ve diplomatik temasları özetledi.

TERÖRLE MÜCADELEDE "TÜNEL" BİLANÇOSU

Sınır ötesinde kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyonlarda, Münbiç bölgesinde tespit edilen terör tünellerinin yüzde 98’i başarıyla imha edildi. Suriye Harekat Alanlarında etkisiz hale getirilen toplam tünel uzunluğu ise 777 kilometreye ulaştı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

23 NİSAN COŞKUSU DENİZDE VE HAVADA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katılımıyla büyük bir şölene dönüşecek. Denizlerde 23 savaş gemisi, 23 farklı limanı ziyaret ederek halkın ziyaretine açılacak. Gökyüzünde Türk Yıldızları Çanakkale’de, SOLOTÜRK ise Antalya semalarında gösteri uçuşları yapacak. 25 Nisan'da Çanakkale Kara Muharebeleri'nin yıl dönümü kapsamında "57. Alay Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

MAVİ VATAN’IN YENİ GÜCÜ: MURATREİS SEYRE ÇIKTI

Yerli ve milli savunma sanayii projelerinde dev bir adım daha atıldı. Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin üçüncü üyesi olan Muratreis, 17 Nisan’da ay yıldızlı bayrağımızın çekilmesinin ardından 20 Nisan’da ilk seyrine başarıyla çıktı. Ayrıca, yerli römorkör projeleri kapsamında Dicle gemisi denize indirilirken, Seyhan’ın inşasında sona yaklaşıldı.

DİPLOMATİK TRAFİK VE BÖLGESEL BARIŞ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yoğun diplomasi trafiğine dikkat çeken Aktürk, Pakistan ev sahipliğinde İran ve ABD arasında yürütülen müzakerelerde sağlanan ateşkesin kalıcı barış için kritik olduğunu vurguladı. Öte yandan, İsrail'in Gazze ve çevresindeki yayılmacı politikalarının bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtilerek uluslararası topluma çağrı yapıldı.

PERSONEL TEMİNİ VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Askeri öğrenci adayları için tercih işlemlerinin 24 Nisan’da sona ereceğini hatırlatan Bakanlık, güncel bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olduğunu duyurdu.