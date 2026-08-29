Türk savunma sanayisinin amiral gemisi projelerinden biri olan Milli Savaş Gemisi (MİLGEM) Projesi bünyesinde inşa edilen 10’uncu ve 11’inci gemilerin kritik bir eşiği daha geride kaldı.
Mavi Vatan'da milli devrim: MİLGEM’lerin “dijital kalbi” HAVELSAN’dan
HAVELSAN, MİLGEM Projesi’nin 10 ve 11. gemilerinde görev yapacak yerli FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi’nin (GVDS) fabrika kabul testlerini tamamladı. Deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturan sistem, sensör ve silahlar arasındaki kritik veri trafiğini kesintisiz yönetiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Gemilerde veri iletimini sağlayacak olan FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), uygulanan fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı.
Özgün yazılım ve mühendislik çözümleri sunan HAVELSAN, bu teslimatla birlikte deniz platformlarının en stratejik alt sistemlerine katkı vermeyi sürdürdü.
FLEETSTAR GVDS, su üstü platformlarının yanı sıra denizaltı sınıfı gemilerde Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) adıyla operasyonel varlık gösteriyor.
Bu altyapı, modern askeri gemilerin adeta "dijital omurgası" ve "kalbi" işlevi görüyor.
Platform bünyesindeki sensörler, silah üniteleri ve görev sistemleri arasındaki veri akışını yüksek güvenilirlik oranlarıyla idare ediyor.
Sistem, zorlu çevre şartlarında, yüksek operasyon temposunda ve yoğun veri trafiği altında dahi aksamadan çalışacak biçimde tasarlandı.
Kritik bilgileri doğru zamanda ilgili birimlere ulaştıran yapı, gemideki tüm bileşenlerin ortak veri ağı üzerinde entegre ve senkronize bir şekilde görev yapmasına imkân tanıyor.
HAVELSAN, bu teknolojideki ilk teslimatını bundan 16 yıl önce MİLGEM Projesi’nin ilk askeri gemisi olan TCG HEYBELİADA’ya gerçekleştirmişti.
Aradan geçen süre zarfında ürün ailesini sürekli geliştiren şirket, farklı sınıflardaki çok sayıda deniz aracını bu sistemlerle donatarak kapsamlı bir tecrübe edindi.
Öz kaynaklarını etkin kullanan HAVELSAN; sistemde yer alan elektronik kartların büyük bölümünü kendi tesislerinde geliştirdi.
Yazılım ve mekanik tasarım süreçlerini de tamamen milli mühendislik imkânlarıyla yürütüyor.
Kesintisiz çalışma esasına dayanan yüksek kullanılabilirlik oranları sayesinde GVDS ve DBDS ailesi, Türk Deniz Kuvvetleri ile diğer kullanıcı kurumların sahada ihtiyaç duyduğu operasyonel sürdürülebilirliğe güçlü destek sağlıyor.