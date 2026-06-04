Mavi Vatan’da dev tatbikat: Yerli ve milli unsurlar gövde gösterisi yaptı

Türk Arama Kurtarma Bölgesi kapsamında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ile Türk hava sahasında icra edilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ve İskiri adaları arasında kalan iki farklı koordinatta gerçekleştirilen tatbikatı; Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'si yabancı toplam 54 gözlemci ve basın mensupları TCSG Umut gemisinden anlık olarak takip etti.