Türk Arama Kurtarma Bölgesi kapsamında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ile Türk hava sahasında icra edilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ve İskiri adaları arasında kalan iki farklı koordinatta gerçekleştirilen tatbikatı; Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'si yabancı toplam 54 gözlemci ve basın mensupları TCSG Umut gemisinden anlık olarak takip etti.
Mavi Vatan’da dev tatbikat: Yerli ve milli unsurlar gövde gösterisi yaptı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümündeki ilk senaryo, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma unsurlarının katılımıyla Ege Denizi'nin uluslararası sularında başarıyla gerçekleştirildi.
Tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batma tehlikesi yaşayan bir ticari gemiden gelen acil yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde hızlıca arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Dev operasyona şu askeri unsurlar destek verdi:
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 2 korvet, 2 bot ve 2 arama kurtarma helikopteri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri
Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 1 arama kurtarma helikopteri
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1 tank çıkarma amfibi gemisi
Jandarma Genel Komutanlığı: 1 arama kurtarma helikopteri
Geniş sorumluluk sahasının kontrolünü sağlamak amacıyla havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, deniz yüzeyindeki kazazedelerin yerini tespit ederek işaretleme yaptı. Ardından Sahil Güvenlik helikopteri, kazazedelerin hayatta kalması ve şişme platforma tutunabilmesi için bölgeye arama kurtarma kiti (SAR) bıraktı.
Deniz üzerindeki arama kurtarma çalışmalarında Türk mühendisliğinin gücü de sergilenmiş oldu. Suda mahsur kalan kazazedelerden biri Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edilirken, SAR kitlerine tutunan diğer 2 kazazede Türk mühendislerince inşa edilen ve 2014 yılında hizmete giren TCSG Güven gemisindeki hızlı kurtarma botları tarafından tahliye edildi.
Kazazedelerin ilk tedavileri gemideki sağlık personeli tarafından yapıldı. Denizdeki diğer kazazedelerin tahliyesinde ise Kara, Hava ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterler ortaklaşa görev aldı.
Ayrıca Türk tersanelerinde üretilen yerli tasarım 80 sınıfı Sahil Güvenlik botu, Kaan sınıfı Sahil Güvenlik botu ve alabora olduğunda kendi kendini doğrultma özelliğine sahip arama kurtarma botları da sudaki kazazedeleri başarıyla bota alarak kurtardı.
İki farklı senaryodan oluşan tatbikatın ilk aşaması hedeflenen başarıyla tamamlandı. İkinci senaryoda ise tehlike sinyali gönderen ve ardından içinde yangın çıktığı bildirilen bir yolcu motorundaki kazazedelerin kurtarılması ve gemideki yangının söndürülmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirilecek.