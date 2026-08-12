ASELSAN tarafından üretilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD sistemleri, insansız hava platformlarının su altı tehditleriyle mücadelesine kritik bir katkı sağlıyor.
Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı
ASELSAN’ın geliştirdiği ASELBUOY P ve ASELBUOY POD sistemleri, insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbindeki etkinliğini artırarak su altı tehditlerine karşı yerli ve milli bir çözüm sunuyor.Kaynak: AA
Şirketten yapılan açıklamada, geliştirilen bu iki sistemin denizaltı savunma harbinde bütünleşik bir yapı oluşturduğu belirtildi.
İki sistemin eş zamanlı kullanımı, özellikle insansız hava platformlarının su altı tespit ve takip operasyonlarındaki gücünü belirgin şekilde yükseltiyor.
Deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA’lar gibi farklı hava araçlarından suya atılabilen ASELBUOY P, ulaştığı bölgede hassas sensörleri aracılığıyla akustik ortamı tarayarak denizaltıların yerini saptıyor.
Elde edilen veriler, su üstündeki şamandıra üzerinde yer alan haberleşme donanımı sayesinde hava ve deniz platformlarına anlık olarak aktarılıyor.
Bu sayede görev yapan unsurların su altındaki durumsal farkındalığı üst seviyeye çıkarılıyor.
Sonoboy olarak adlandırılan dinleme cihazlarının İHA’lara entegrasyonu amacıyla tasarlanan ASELBUOY POD, modüler atıcı yapısıyla dikkat çekiyor.
Sistem, şamandıraların su yüzeyine emniyetli, kontrollü ve operasyonel şartlara uygun biçimde bırakılmasına olanak tanıyor.
Farklı hava araçlarına entegre edilebilen esnek mimarisi ve çeşitli sonoboy tiplerini taşıyabilme özelliği, sahada geniş bir kullanım esnekliği kazandırıyor.
ASELSAN mühendislerince milli imkanlarla geliştirilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD, Türkiye'nin denizaltı savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor.
Hava platformlarıyla uyumlu çalışan bu yerli çözümler, Mavi Vatan'ın güvenliğini desteklerken ülkenin su altı savunma teknolojilerindeki yetkinliğini de pekiştiriyor.