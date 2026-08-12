Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı

Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı

ASELSAN’ın geliştirdiği ASELBUOY P ve ASELBUOY POD sistemleri, insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbindeki etkinliğini artırarak su altı tehditlerine karşı yerli ve milli bir çözüm sunuyor.

Kaynak: AA
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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 1

ASELSAN tarafından üretilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD sistemleri, insansız hava platformlarının su altı tehditleriyle mücadelesine kritik bir katkı sağlıyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 2

Şirketten yapılan açıklamada, geliştirilen bu iki sistemin denizaltı savunma harbinde bütünleşik bir yapı oluşturduğu belirtildi.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 3

İki sistemin eş zamanlı kullanımı, özellikle insansız hava platformlarının su altı tespit ve takip operasyonlarındaki gücünü belirgin şekilde yükseltiyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 4

Deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA’lar gibi farklı hava araçlarından suya atılabilen ASELBUOY P, ulaştığı bölgede hassas sensörleri aracılığıyla akustik ortamı tarayarak denizaltıların yerini saptıyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 5

Elde edilen veriler, su üstündeki şamandıra üzerinde yer alan haberleşme donanımı sayesinde hava ve deniz platformlarına anlık olarak aktarılıyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 6

Bu sayede görev yapan unsurların su altındaki durumsal farkındalığı üst seviyeye çıkarılıyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 7

Sonoboy olarak adlandırılan dinleme cihazlarının İHA’lara entegrasyonu amacıyla tasarlanan ASELBUOY POD, modüler atıcı yapısıyla dikkat çekiyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 8

Sistem, şamandıraların su yüzeyine emniyetli, kontrollü ve operasyonel şartlara uygun biçimde bırakılmasına olanak tanıyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 9

Farklı hava araçlarına entegre edilebilen esnek mimarisi ve çeşitli sonoboy tiplerini taşıyabilme özelliği, sahada geniş bir kullanım esnekliği kazandırıyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 10

ASELSAN mühendislerince milli imkanlarla geliştirilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD, Türkiye'nin denizaltı savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor.

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Mavi Vatan’da dengeleri değiştirecek adım: ASELSAN’dan yerli koruma kalkanı - Resim: 11

Hava platformlarıyla uyumlu çalışan bu yerli çözümler, Mavi Vatan'ın güvenliğini desteklerken ülkenin su altı savunma teknolojilerindeki yetkinliğini de pekiştiriyor.

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