Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada savunma sanayiinde kritik gelişmeler niteliğindeki mühimmatları paylaştı. Videoda Bayraktar, "Efes 2026 Tatbikatı'ndan SAHA 2026'ya, tam görev yükü ile gemiden kalkış ve iniş" ifadelerini paylaştı.

Videoda Kalkan modeli dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı sistemi, katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Skydagger dronları etiketlendi. Videoda gemiden kalkan mühimmatların masmavi deniz üzerinde uçtuğu anlar görüldü.

20 Nisan'da başlayan Efes 2026 tatbikatı, 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu en büyük tatbikatına bu yıl Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğer bakanlıklar, kamu kurum/ kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 45 ülke katılım sağlayacak. Tatbikatın amacı ise birleşik ve müşterek harekâtta, katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargâh ve birliklerin askerî imkân ve kabiliyetlerini verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesi.

Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı olan SAHA EXPO 2026 ise bugün itibariyle başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan fuarda Türkiye savunma sanayiindeki devrim niteliğinde mühimmatlar sergileniyor ve 8 milyar varlık ihracat hedefleniyor.