Mavi Vatan'a yeni güç: TCG İçel gün sayıyor

Söz konusu milli silah ve mühimmat sistemleri; yine yerli imkanlarla üretilen 3D Hava ve Su Üstü Arama Radarı, Atış Kontrol Radarı, Elektro-Optik Arama Takip Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve Ağ Destekli ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre bir şekilde görev yapacak.