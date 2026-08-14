Türk savunma sanayiinin yerli ve milli imkanlarla yürüttüğü MİLGEM Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan İstif Sınıfı Fırkateyn TCG İçel (F-518), Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki hizmetine başlamaya gün sayıyor.
Mavi Vatan'a yeni güç: TCG İçel gün sayıyor
MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi kapsamında inşa edilen TCG İçel, TEKNOFEST Mavi Vatan bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılabilir. Yerli sistemlerle donatılan TCG İçel, Mavi Vatan'daki caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi
SavunmaSanayiST tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu harp gemisinin TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri sırasında resmi olarak envantere dâhil edilmesi ihtimaller arasında bulunuyor.
Türkiye genelindeki tersanelerde bu sınıfa ait eş zamanlı 7 adet geminin üretim süreci aralıksız devam ediyor.
MİLGEM Projesi’nin 8’inci, İstif Sınıfı fırkateyn serisinin ise 4’üncü deniz aracı olan TCG İçel’in yapım yolculuğu, 15 Haziran 2023 tarihindeki sac kesim işlemiyle başladı.
Sefine Tersanesi bünyesinde inşası tamamlanan platform, Eylül 2025’te düzenlenen törenle suyla buluşturuldu.
Projenin 2’nci ve 3’üncü gemileri konumundaki TCG İzmir (F-516) ile TCG İzmit (F-517) ise 2025 Ocak ayında denize indirilmişti.
Deniz durumu 5 seviyesine kadar ulaşan olumsuz hava koşullarında dahi görev yapabilme yeteneğine sahip olan TCG İçel; keşif, gözetleme, karakol, denizaltı savunma harbi, su üstü ve hava savunma harp türlerinde etkin rol oynayacak.
Elektronik harp ve asimetrik tehditlere karşı öz savunma kapasitesi bulunan fırkateyn; deniz hava harekatı, arama-kurtarma, kıyı hatlarında deniz nakliyatının emniyetini sağlama, terörist unsurların takibi ile amfibi harekatlara destek sağlama görevlerini yerine getirebilecek.
113 metre uzunluğa ve yaklaşık 3 bin 200 ton deplasmana sahip olacak biçimde tasarlanan harp gemisi, gaz türbini ile dizel makinelerin bir arada kullanıldığı kombine sevk sistemiyle güçlendirildi.
Saatte 29 knot ve üzeri hıza erişebilen TCG İçel; Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz görev alanlarında deniz durumu 4 şartlarında dahi helikopter harekatı gerçekleştirebilecek.
Yüzde 95 yakıt seviyesinde 14 knot süratle 5 bin 700 deniz mili katetme kapasitesine sahip olan platform, 18 knot hızda ise 4 bin deniz milli seyir sığası sunuyor.
Lojistik açıdan erzak ve su depoları sayesinde en az 15 gün boyunca karadan bağımsız şekilde denizde kalabilen gemi; 10 tonluk helikopterlerin yanı sıra konuşlu insansız hava araçlarının (İHA) gece ve gündüz şartlarında güvenle iniş-kalkış yapabileceği bir helikopter pistine sahip.
TCG İçel, Türk savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli yazılım, sensör ve mühimmat sistemleriyle donatıldı.
Geminin ana silah yükü ve kritik bileşenleri arasın 76 mm MKE Baş Topu, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Dikey Atım Sistemi, Atmaca Gemisavar Füzesi yer alıyor.
Söz konusu milli silah ve mühimmat sistemleri; yine yerli imkanlarla üretilen 3D Hava ve Su Üstü Arama Radarı, Atış Kontrol Radarı, Elektro-Optik Arama Takip Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve Ağ Destekli ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre bir şekilde görev yapacak.