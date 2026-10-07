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Kaynak: İHA

DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile Garanti BBVA ortaklığında altı yıldır yürütülen Mavi Nefes Projesi, eğitim otobüsüyle çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Setur Ayvalık Marina’da düzenlenen programa protokol üyeleri, yetkililer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, 5 gün boyunca Ayvalıklı öğrencilere ev sahipliği yapacak. Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler deniz ekosistemlerini yakından tanıma, kirliliğin nedenlerini inceleme ve çözüm odaklı projeler geliştirme imkanı bulacak.

DENİZ BİLİNCİ YAPAY ZEKA İLE BULUŞTU

Etkinliğin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki heyet, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda hayata geçirilen Vedia Nil Apak Yapay Zekâ Destekli Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı’nın açılışını yaptı. Açılan sınıfla öğrencilerin robotik kodlama ve üretim teknolojilerini, denizlerin ve çevrenin korunmasına yönelik projelerde kullanması hedefleniyor.

"GELECEĞİ KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevre bilincinin teknolojiyle harmanlanmasının önemine vurgu yaparak, çocukların doğayı koruyan bireyler olarak yetişmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Ergin, öğrencilerin yapay zeka ve kodlama becerilerini mavi bir gelecek inşa etmek için kullanacaklarına inandığını belirtti.