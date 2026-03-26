Şehadet, ağızlara kolayca alınacak bir söz değil, yürekte taşınması gereken ağır bir sorumluluktur. Çünkü şehitlik, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar derin, siyasi nutuklara malzeme edilemeyecek kadar kutsaldır.

Ama ne yazık ki Türkiye’de siyaset, zaman zaman en kutsal değerleri bile gündelik tartışmaların malzemesi haline getirebiliyor.

Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve yüreklere su serpen bir görüntü, içimizde birçok farklı duyguyu aynı anda uyandırdı.

İran, İsrail’e fırlattığı füzelerin üzerine “Mavi Marmara şehitlerinin anısına” yazdı.

Bu cümle, hafızası diri olan herkes için yalnızca bir mesaj değil; aynı zamanda bir hatırlatma, bir hesaplaşma çağrısıydı

2010 yılı… Mavi Marmara Baskını. Gazze’ye insani yardım götüren, içinde sivillerin bulunduğu bir gemi. Silahsız, savunmasız insanlar. Ve uluslararası sularda düzenlenen bir operasyon. İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Türkiye günlerce bu olayı konuştu. Acı büyüktü, öfke yüksekti.

Peki sonra ne oldu?

O günlerde en sert tepkiyi vermesi beklenenler ne yaptı? “Dönemin Başbakanı’ndan izin mi aldınız?” gibi sözlerle sorumluluğu mağdurlara yükleyen bir dil kullanıldı. Diplomasi, kınamalar, geri çekilen büyükelçiler… Ama sonuçta ne İsrail haritadan silindi ne de o günkü söylemler bugünkü kadar “yüksek perdeden” oldu.

Aradan yıllar geçti.

Bugün Süleyman Soylu çıkıyor ve diyor ki: “Gerekirse 300-400 bin şehit veririz, şehadetin mutluluğunu yaşarız ama İsrail’i haritadan sileriz. Allah’ın izniyle İsrail diye bir ülke kalmaz.”

İşte tam da burada durup düşünmek gerekiyor.

Şehadet, gerçekten bu kadar kolay telaffuz edilecek bir kavram mı? Yüz binlerce insanın ölümünü bir cümle içinde “gerekirse” diyerek ifade etmek, hangi vicdanın, hangi sorumluluğun ürünü?

Daha da önemlisi; Mavi Marmara’da 10 insan hayatını kaybettiğinde bu kadar “yüksek” konuşmayanlar, bugün yüz binlerce şehitten söz ederken neyi temsil ediyor?

Bu, açıkça bir çelişkidir.

Dün, uluslararası sularda öldürülen vatandaşlarının hesabını soramayan bir siyasi aklın; bugün milyonları etkileyebilecek savaş söylemleri üretmesi, en hafif ifadeyle samimiyet sorgulamasını beraberinde getirir. Çünkü devlet ciddiyeti, hamasetle değil, tutarlılıkla ölçülür.

Şehitlik üzerinden siyaset yapmak, en tehlikeli yollardan biridir. Çünkü bu dil, toplumun en hassas damarına dokunur. İnsanların inancını, duygularını ve acılarını araçsallaştırır. Oysa şehadet, ne bir propaganda aracıdır ne de siyasi bir koz.

Ve tam da bu noktada başka bir görüntü geliyor aklımıza.

Katar’da düşen helikopterde üç askerimiz şehit oldu. Ardından yapılan törende, Katarlı askerlerin kendi geleneklerine göre şehitlerimizin naaşlarını yere sererek bir ritüel gerçekleştirdiğini gördük. Belki onlar açısından bu bir saygı göstergesiydi. Ancak bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Çünkü bizim şehidimiz her zaman omuz üstünde tutulacak kadar yüce, yere serilemeyecek kadar kutsaldır.

Şehadetin siyasetini işte tam da bu noktada yapacaktın!

Şehidinin naşının yere serilmesine izin vermeyecek, O görüntüyü verdirmeyecektin. Katar geleneklerine göre, Türk bayrağına sarılı şehidine o saygısızlığın yapılmasına göz yummak, kendi geleneğini hiçe saymak değil de nedir?

Mavi Marmara’da hayatını kaybeden o 10 insanın ardından gerçek bir hesap sorulamamışken, Katar'daki şehidinin saygınlığını koruyamamışken bugün yüz binlerce şehitten söz etmek; acının değil, söylemin büyüdüğünü gösterir.

Ve bu büyüyen şey, ne yazık ki hakikat değil, siyasetin kendisidir.

Eğer gerçekten şehadetin anlamını biliyorsak, onu bu kadar kolay harcamamalıyız.

Çünkü şehadet, sayı değildir.

Şehadet, sorumluluktur.