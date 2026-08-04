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Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, şirketin geri alım programı kapsamında edindiği 14 milyon 512 bin lira nominal değerli B grubu payların itfa edileceği açıklandı.

Bu işlem kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 794 milyon 512 bin liradan 780 milyon liraya indirilecek.

FON ÇIKIŞI OLMAYACAK

ROTABROSA'da yer alan habere göre sermaye azaltımının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği kapsamında fon çıkışı gerektirmeyen yöntemle gerçekleştirileceği belirtildi.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞTİRİLECEK

Karar doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinde de gerekli değişiklikler yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLATILACAK

Şirket yönetim kurulu ayrıca, alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması için şirket genel müdürlüğünü yetkilendirdi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 04.08.2026

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 4.000.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 794.512.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 780.000.000