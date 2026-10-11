Kaynak: AA / DHA / İHA

Kepez Belediyesi tarafından özel çocukların zihinsel gelişimlerini desteklemek ve ailelerine sosyal nefes alanı yaratmak amacıyla hayata geçirilen Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromu Tematik Parkı, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, parkta eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenerek ailelerin taleplerini ve yaşadıkları zorlukları dinledi.

KAYMAKAM DERVİŞOĞLU: TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE

Ziyarette alanın uzman kadrosunu ve modern tesis imkanlarını yerinde inceleyen Kaymakam Suat Dervişoğlu, projenin önemine dikkat çekerek ailelerin fedakarlığını vurguladı:

"Çocuklarımızın yanında olan, onların elinden tutup vaktinin büyük bir kısmını onlara ayıran sizlersiniz. Asıl burada alkışı ve takdiri hak eden sizlersiniz. Burası Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikte harika bir proje."

ÖZEL EĞİTİMLER VE SEANSLAR TAMAMEN ÜCRETSİZ

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise özel kurumlarda yüksek ücretlerle verilen eğitimlerin Mavi Dünya Parkı’nda tamamen ücretsiz olarak sunulduğunun altını çizdi. Ailelerin günlük işlerini rahatça halledebilmesi için "Bir Nefes Ver Hayatıma" projesini ve Mola Evleri modelini yaygınlaştıracaklarını müjdeleyen Kocagöz, kararlılık mesajı verdi:

"Ailelerimiz çocuklarını bize güvenle bırakıyor; biz akşama kadar bakıp eğitiyoruz. Şu an iki merkezimiz var ve bu imkanı Kepez'in her yerine yayacağız. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde özel çocuğu olan ailelerimiz yalnız kalmayacak."