Normal şartlarda bir yıl içerisinde 12 kez dolunay meydana gelirken, bu yıl takvimde 13 dolunay yer alıyor. Bunun nedeni, Mayıs ayında hem 1 Mayıs'ta hem de 31 Mayıs'ta dolunayın gerçekleşmesi oldu. Astronomide aynı takvim ayı içerisinde meydana gelen ikinci dolunay, "Mavi Dolunay" olarak adlandırılıyor.
Mavi dolunay Türkiye semalarını büyüledi : İşte kartpostallık kareler
Mayıs ayının son akşamında gökyüzünde dikkat çekici bir doğa olayı yaşandı. Halk arasında "Mavi Dolunay" olarak bilinen dolunay, Türkiye'nin farklı noktalarında etkileyici manzaralar oluşturdu.Derleyen: Cemile Kurel
Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği Mavi Dolunay, İstanbul'da tarihi Galata Kulesi ile birlikte görüntülenerek kartpostallık kareler ortaya çıkardı.
Bursa'da ise Esence Mahallesi'nden gözlemlenen dolunay, yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki Uludağ'ın zirvesi hizasından yükseliyormuş gibi görünerek eşsiz görüntüler sundu. Gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı'nın objektifine yansıyan manzarada, Mavi Dolunay ile Uludağ silueti aynı karede buluştu.
Şanlı, hava koşullarının uygun olması sayesinde dolunayı net şekilde görüntüleyebildiğini belirterek, bu tür doğa olaylarının fotoğrafçılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.
Van Gölü kıyısında da dolunayın yükselişi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ahlat sahilinde toplanan çok sayıda kişi, ay ışığının göl yüzeyinde oluşturduğu yakamozu izlerken, ortaya çıkan manzarayı fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde de akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen Mavi Dolunay, Hacı Ömer Camisi ile aynı karede görüntülendi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde izlenen bu nadir gökyüzü olayı, seyredenlere unutulmaz anlar yaşattı.