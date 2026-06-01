Mavi dolunay Türkiye semalarını büyüledi : İşte kartpostallık kareler

Normal şartlarda bir yıl içerisinde 12 kez dolunay meydana gelirken, bu yıl takvimde 13 dolunay yer alıyor. Bunun nedeni, Mayıs ayında hem 1 Mayıs'ta hem de 31 Mayıs'ta dolunayın gerçekleşmesi oldu. Astronomide aynı takvim ayı içerisinde meydana gelen ikinci dolunay, "Mavi Dolunay" olarak adlandırılıyor.