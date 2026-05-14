1500 GÖNÜLLÜYLE MAVİ BEYAZ SEFERBERLİK

Bodrum Belediye Meydanı’nda toplanan dev temizlik ekibi, Kumbahçe’den Bitez’e, Gümbet’ten Turgutreis’e kadar 9 farklı mahallede eş zamanlı çalışma başlattı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de katıldığı çalışmalarda hedef, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bodrum’u sezona pırıl pırıl hazırlamaktı. 750 belediye personeli ve gönüllülerle beraber toplam 1500 kişiyi bulan temizlikte Başkan Mandalinci, etkinlikte yaptığı konuşmada sorumluluk bilincine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman söylüyorum, beraber kirletip, beraber dağıtıyorsak beraber toplamak da hepimizin vazifesi. Birazcık yorulacağız, evet belki birazcık ağrılarımız olacak ama Bodrum için her şeye değer diye düşünüyorum"

DENİZ DİBİNDEN "LASTİK VE ŞİŞE" FIŞKIRDI

Deniz dibi temizliğinin ikinci etabında ise adres Yalıkavak’tı. Gönüllü dalış ekibi tarafından suyun altından çıkarılan manzara, çevre kirliliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.Denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastikleri çıkarıldı. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki atık yığını, farkındalık yaratmak amacıyla bir süre sahilde sergilendi. Toplanan atıklar, ayrıştırılmak üzere Konacık’taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.

"Deniz Dibi Temizliği" etkinliklerinin bir sonraki durağı 20 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi olacak.