Mavi Bereliler göreve hazır: Gözleri bayrakta, yürekleri vatanda: Kahramanlar sahaya indi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, mezunlar adına dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Ali Alazeybek tarafından açılış konuşması yapıldı. Ardından Alazeybek, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı. Törende konuşma yapan Okul Komutanı Jandarma Albay Osman Delen de, “Bugün, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun zorlu eğitim sürecini tamamlayan 1228 kahraman jandarma astsubayımızı, mazisi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatımızın saflarına katmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma astsubayları; jandarma ve sahil güvenlik akademisinde, terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere, modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadırlar.