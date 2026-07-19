Kaynak: İHA

Mavi bayraklı plajları ve korunan doğasıyla dikkat çeken Kocaeli'nin turizm merkezlerinden Kandıra, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun bir ziyaretçi hareketliliğine sahne oluyor. Şehrin önemli turistik noktalarından biri olan ilçenin kıyı şeridi ve koyları havadan fotoğraflandı.

Doğal yapısı ve temiz deniziyle yaz döneminde tatil planı yapanların öncelikli tercihleri arasında yer alan ilçede; Bağırganlı, Sardala Koyu ve Cennet Havuzu gibi gözde lokasyonların oluşturduğu manzara dron çekimleriyle kayıt altına alındı.

Coğrafi konumu itibarıyla özellikle İstanbul'a yakın mesafede bulunmasıyla büyük bir ulaşım avantajı sunan Kandıra, aynı zamanda Sakarya ve Düzce gibi komşu şehirlerden gelen çok sayıda vatandaşı da misafir ediyor. Sıcak yaz günlerinde ve hafta sonu tatillerinde serinlemek isteyen ziyaretçiler, bölgedeki sahillerde hem günübirlik hem de konaklamalı olarak vakit geçirerek deniz ile doğanın tadını çıkarıyor.