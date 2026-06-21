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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve görüşmelerde tıkanıklık yaşayan Icardi için sürpriz bir talip çıktı.

BENFICA İDDİASI

Sport Italia'nın haberine göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip etmeye başladı.

Son 4 sezondur Galatasaray'da forma giyen ve arka arkaya şampiyonluk da yaşayan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

2022-23 sezonunun başında Fransa Ligi ekiplerinden PSG'den transfer edilen Arjantinli yıldız, 134 maça çıktı ve bu süreçte 77 gol atarken 25 de asist yaptı.

BAŞARILARI

Sarı-kırmızılı ekiple 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Icardi, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.