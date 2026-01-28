Galatasaray’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Taraftarlar ‘Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı?’ sorusunu araştırırken gelen son dakika bilgisi gündemi derinden sarstı.

Sabah’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Icardi’nin menajeri Elio Pino, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le özel olarak görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ise detayları aktarıldı.

ICARDI’NİN MENAJERİNDEN ÇARPICI TALEP

Başkan Dursun Özbek, Pino’ya açıkça Icardi’yi çok sevdiklerini ve yola devam etmek istediklerini açıkça dile getirdi. Ünlü menajer ise Arjantinli golcünün daha fazla süre alma gibi bir talebi olduğunu dile getirerek "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" dedi.

GÖRÜŞMEDE BAŞKA NELER KONUŞULDU?

Taraflar birbirini dinlerken görüşmede maaş ve sözleşme süresinin konuşulmadığı kaydedildi. Söz konusu temaslardan olumlu sonuç çıkması ve Arjantinli yıldızın sözleşmesinin uzatılmasının beklendiği belirtildi.

Gelecek ay 33 yaşına girecek olan Mauro Icardi, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp 1360 dakika sahada kaldı ve 10 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.