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Arjantin basınında haklarında çıkan aldatma iddialarıyla sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ve China Suarez çifti, aralarındaki güçlü bağı romantik bir paylaşımla bir kez daha gözler önüne serdi.

Aralarındaki uyumla adlarından söz ettirmeye devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları dikkat çekici bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin samimi ve keyifli halleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Aşklarını paylaşımlarına yansıtan ikili, videolarına ekledikleri "big boy" notuyla dikkatleri üzerine çekti. Mauro Icardi ve China Suarez’in bu romantik ve iddialı karesi, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplayarak hayranlarından tam not aldı.