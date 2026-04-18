Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında maça hızlı başlarken Mauro Icardi kariyer rekoru kırdı.

SÜPER LİG KARİYERİNİN EN HIZLI GOLÜ

Mauro Icardi, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Opta verilerine göre; Arjantinli yıldız, 1 dakika 11 saniyede attığı golle Süper Lig kariyerindeki en erken golüne imza attı.

Golcü oyuncu ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle bir kez daha fark yarattı.

GALATASARAY’IN EN SKORERİ

Bu sezon ligde 14 gole ulaşan Icardi, Galatasaray adına Süper Lig’de en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken tecrübeli golcünün yeniden formunu yakalaması sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi.