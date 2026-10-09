Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?'

GECE YARISI GELEN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, ülkesinde özel hayatıyla gündemin ortasında durmaya devam ediyor.
GECE YARISI GELEN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, ülkesinde özel hayatıyla gündemin ortasında durmaya devam ediyor.
Wanda Nara'nın kendisinden boşandığının ortaya çıkmasının üzerine Arjantinli santrfor, kendisiyle ilgili çıkan bir habere tepki gösterdi ve gece geç saatlerde açıklama yayımladı.
'MADEM KUTLAMA YAPIYORUZ...'
Mauro Icardi: "Yanlış. İmaj haklarım, eski eşimle hiçbir ilgisi olmayan bir şirket tarafından yönetiliyor. Madem kutlama yapıyoruz, size birkaç doğru bilgi vereyim.
'HAKARET DAVALARI AÇILACAK'
Dikkat edin! Bu şirkete bağlı birçok "kişiye" karşı iftira ve hakaret nedeniyle davalar açılacak. Yarınki programlarınızı şimdiden hazırlayıp iki yıldır söylediğiniz bütün saçmalıkları düzeltmeye başlayabilirsiniz.
Yoksa bu, reytinglerinize katkı sağlamadığı için işinize gelmiyor mu? Öpücükler gönderiyorum."
ICARDI'NIN SON DURUMU
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 134 maça çıktı. Arjantinli, söz konusu 134 karşılaşmada 77 gol atıp 25 asist yaptı.
Galatasaray'dan ayrılan ve yakın dönemde yine kulübü yoklayan Icardi şu anda kulüpsüz durumda.