Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?'

Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?'

Galatasaray'ın eski santrforu Mauro Icardi, birçok kişiye iftira ve hakaret nedeniyle dava açacağını söyledi. Yorumcuları sert bir üslupla eleştiren Arjantinli santrforun açıklaması gündem oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 1

GECE YARISI GELEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, ülkesinde özel hayatıyla gündemin ortasında durmaya devam ediyor.

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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 2

Wanda Nara'nın kendisinden boşandığının ortaya çıkmasının üzerine Arjantinli santrfor, kendisiyle ilgili çıkan bir habere tepki gösterdi ve gece geç saatlerde açıklama yayımladı.

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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 3

'MADEM KUTLAMA YAPIYORUZ...'

Mauro Icardi: "Yanlış. İmaj haklarım, eski eşimle hiçbir ilgisi olmayan bir şirket tarafından yönetiliyor. Madem kutlama yapıyoruz, size birkaç doğru bilgi vereyim.

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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 4

'HAKARET DAVALARI AÇILACAK'

Dikkat edin! Bu şirkete bağlı birçok "kişiye" karşı iftira ve hakaret nedeniyle davalar açılacak. Yarınki programlarınızı şimdiden hazırlayıp iki yıldır söylediğiniz bütün saçmalıkları düzeltmeye başlayabilirsiniz.

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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 5

Yoksa bu, reytinglerinize katkı sağlamadığı için işinize gelmiyor mu? Öpücükler gönderiyorum."

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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 6

ICARDI'NIN SON DURUMU

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 134 maça çıktı. Arjantinli, söz konusu 134 karşılaşmada 77 gol atıp 25 asist yaptı.

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Mauro İcardi gece yarısı flaş açıklama yaptı: 'Yoksa işinize mi gelmiyor?' - Resim: 7

Galatasaray'dan ayrılan ve yakın dönemde yine kulübü yoklayan Icardi şu anda kulüpsüz durumda.

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