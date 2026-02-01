Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta oynanan maçta Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti
Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup etti; maçın son golünü atan Icardi bir rekora daha imza attı...İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 8
Maçın son anlarında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Mauro Icardi, 72 golle Gheorghe Hagi’nin Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu egale etti.
2 8
Galatasaray'ın Tarihinde En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular Kimler?
3 8
Gheorghe Hagi | 72 Gol
4 8
Milan Baros | 62 Gol
5 8
Bafetimbi Gomis | 51 Gol
6 8
Wesley Snijder | 45 Gol
7 8
Icardi Bu Sezon Neler Yaptı?
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Arjantinli yıldız, takımına 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
8 8
Kaynak: Spor Servisi