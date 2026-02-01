Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup etti; maçın son golünü atan Icardi bir rekora daha imza attı...

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta oynanan maçta Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 2

Maçın son anlarında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Mauro Icardi, 72 golle Gheorghe Hagi’nin Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 3

Galatasaray'ın Tarihinde En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular Kimler?

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 4

Gheorghe Hagi | 72 Gol

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 5

Milan Baros | 62 Gol

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 6

Bafetimbi Gomis | 51 Gol

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 7

Wesley Snijder | 45 Gol

Icardi tarihe geçti: Hagi'nin rekorunu egale etti - Resim: 8

Icardi Bu Sezon Neler Yaptı?

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Arjantinli yıldız, takımına 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

